Actualidade

O espanhol Bankinter teve um lucro de 241 milhões de euros no primeiro semestre de 2017, uma diminuição de 15,7% em relação ao mesmo período do ano passado, que incluem o impacto da operação em Portugal.

Na informação que transmitiu esta manhã à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o Bankinter revela que, sem ter em conta a operação em Portugal, o lucro seria de 227,4 milhões de euros, um aumento de 16,4% em relação ao ano anterior.

Os lucros antes de impostos foram 331,7 milhões de euros, 17,4% inferiores ao mesmo período de 2016, tendo em conta que no segundo trimestre do ano passado foram contabilizados resultados extraordinários na operação de compra do negócio de retalho do Barclays em Portugal.