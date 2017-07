Actualidade

A adoção de novas sanções pelo Congresso dos Estados Unidos contra a Rússia, podem destruir as perspetivas de normalização das relações com Moscovo, acusou hoje um membro do governo russo.

"O que se está a passar não se enquadra no contexto do bom senso. Aqueles que aprovaram este projeto de lei estão a colocar-se seriamente na direção da destruição das perspetivas de normalização das relações com a Rússia", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Riabkov, à agência pública TASS.

A câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos adotou na terça-feira, por maioria, novas sanções contra a Rússia, um projeto lei que provocou reações em Moscovo e em vários países da Europa, porque a proposta permite também sancionar empresas europeias.