Actualidade

O centro Carpe Diem de Arte e Pesquisa vai deixar o Palácio Pombal, em Lisboa, onde desenvolvia atividades artísticas há oito anos, depois de a câmara municipal ter comunicado que não vai renovar o contrato de cedência do edifício.

Contactado pela agência Lusa, Lourenço Egreja, um dos fundadores do Carpe Diem e diretor artístico desta estrutura, indicou que o centro de arte contemporânea foi confrontado com a decisão de a Câmara Municipal de Lisboa (CML) não renovar o contrato, justificando o facto com "falta de condições de segurança" no edifício seiscentista, situado na rua de O Século.

"Temos pena de deixar o edifício porque é icónico e bonito, e já tinha sido criada uma dinâmica de público nacional e internacional", lamentou Lourenço Egreja, acrescentando que, no entanto, vê esta saída como "um desafio para projetos futuros".