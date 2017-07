Actualidade

A inscrição da cidade angolana de Mbanza Congo, antiga capital do Reino do Congo, como património da humanidade implicará a construção, até 2020, de um novo aeroporto, face à proximidade do atual aos locais históricos agora classificados pela UNESCO.

A informação foi prestada, em Mbanza Congo, província angolana do Zaire, durante a cerimónia de apresentação local da declaração de património da humanidade das ruínas do centro histórico da cidade, a primeira classificação do género atribuída a Angola por aquela Organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, que aconteceu a 08 de julho.

De acordo com o governador da província do Zaire, José Joanes André, o novo aeroporto de Mbanza Congo será construído em Nkiende, a 20 quilómetros do atual, ainda do tempo colonial português e depois alargado, e "consta do plano de investimentos públicos" do Governo central. Que de resto "fez fé" desse compromisso junto da UNESCO, para garantir a classificação das atuais ruínas da antiga capital do Reino Congo, com mais de 800 anos.