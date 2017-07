Incêndios

A circulação rodoviária na A23 foi completamente restabelecida ao início da manhã de hoje depois de ter estado cortada por causa dos incêndios que no total mobilizam mais de 1.600 operacionais e contam com reforço espanhol.

De acordo com Patrícia Gaspar da Proteção Civil, depois de um dia de terça-feira e de uma noite mais complicada, a situação parece estar hoje "mais tranquila e mais estabilizada".

No total, estão 1.648 operacionais no terreno apoiado por 534 meios aéreos, adiantou a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), no 'briefing' na sede da entidade, em Carnaxide.