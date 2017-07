Actualidade

A cidade angolana de Mbanza Congo quer potenciar o turismo com a classificação, este mês, das ruínas da antiga capital do Reino Congo como património da humanidade pelo UNESCO, e prevê disponibilizar mais 300 quartos, em três novos hotéis.

O anúncio foi feito hoje em Mbanza Congo, província angolana do Zaire, durante a cerimónia de apresentação local da declaração de património da humanidade das ruínas do centro histórico da cidade, a primeira classificação do género atribuída a Angola por aquela Organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, que aconteceu a 08 de julho.

De acordo com o governador da província do Zaire, José Joanes André, apesar da classificação, o município, com cerca de 170.000 habitantes e que até 1975, no tempo colonial português, se designou como São Salvador do Congo, ainda não tem oferta hoteleira suficiente para o potencial agora criado com a classificação da UNESCO.