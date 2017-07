Incêndios

O incêndio que lavra no concelho de Nisa, no distrito de Portalegre, estava hoje de manhã dominado em cerca de 90%, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

O fogo em Nisa, com origem no que lavra em Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, estava hoje, cerca das 11:00, a ser combatido por 83 operacionais, com o apoio de 27 viaturas e um meio aéreo, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Segundo a ANPC, o incêndio obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 18, junto à ponte de Vila Velha de Ródão.