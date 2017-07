Jogos

O sorteio do Joker vai ser suspenso em agosto e os mediadores vão passar a pagar prémios entre os 2.000 e os 5.000 euros, mediante identificação do premiado, anunciou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Segundo a Santa Casa, as alterações, que entram em vigor no dia 06 de agosto, incluem ainda mudanças no concurso do Totobola, cujos bilhetes deixarão de ter o elenco impresso, eliminando-se desta forma os jogos de reserva.

"Para que não exista necessidade de sortear resultados devido à não realização ou adiamento de determinado jogo constante do elenco do concurso, o DJSCML [Departamento de Jogos da Santa Casa da misericórdia de Lisboa] vai passar a cancelar esse jogo e atribuir como certos todos os prognósticos '1X2'", explica a Santa Casa.