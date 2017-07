Actualidade

A Comissão Europeia deu hoje um prazo de um mês às autoridades polacas para resolverem os problemas identificados no seu projeto de reforma do sistema judiciário, advertindo que "está pronta" a tomar medidas se tal não suceder.

Na sequência de uma reunião do colégio hoje celebrada em Bruxelas, o executivo comunitário, "muito preocupado com as reformas do sistema judiciário previstas na Polónia", adotou uma recomendação dirigida às autoridades polacas, na qual solicita que sejam resolvidos os problemas que inquietam Bruxelas.

A comissão convida as autoridades de Varsóvia "a não tomarem qualquer medida de destituição ou aposentação forçada dos juízes do Supremo Tribunal".