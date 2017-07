Incêndios

A reconstrução das primeiras 162 habitações de residência principal afetadas pelos incêndios que deflagraram em junho na região Centro ascende a sete milhões de euros, foi hoje anunciado pelo município de Castanheira de Pera.

Segundo a autarquia, a Comissão Técnica do Fundo Revita reunida na terça-feira naquele concelho do distrito de Leiria deliberou avançar com a reconstrução de 94 casas em Pedrógão Grande, 37 em Castanheira de Pera, 24 em Figueiró dos Vinhos, 10 na Sertã, oito em Pampilhosa da Serra, quatro em Penela e uma em Góis.

As obras, que totalizam 7,123 milhões de euros, de acordo com um comunicado do município de Castanheira de Pera, iniciam-se hoje nos edifícios cujas intervenções já foram adjudicadas.