Pedrógão Grande

O PSD saudou hoje a divulgação pela Procuradoria-Geral da República (PGR) do número de mortos nos incêndios de Pedrógão Grande e desistiu do debate na Comissão Permanente da Assembleia da República.

"Com a divulgação da lista" pela PGR, "não faz sentido" o PSD manter o debate pedido, afirmou o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, em declarações aos jornalistas no parlamento.

NS // JPS