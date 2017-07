Pedrógão Grande

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, cancelou a conferência de líderes prevista para hoje, pelas 16:00, que tinha sido requerida pelo PSD, mas cujo pedido foi depois classificado "sem efeito" pelos próprios sociais-democratas.

Esta decisão foi transmitida à agência Lusa por fonte oficial do gabinete do presidente da Assembleia da República, após o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, ter anunciado que desistira do pedido para a realização de um debate da Comissão Permanente do parlamento sobre o número de mortos resultante do incêndio de Pedrógão Grande em junho passado.

A conferência de líderes parlamentares deveria hoje, pelas 16:00, agendar uma data para a realização do debate da Comissão Permanente da Assembleia da República solicitado pelo PSD sobre a controvérsia em torno da lista de vítimas do incêndio de Pedrógão Grande.