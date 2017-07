Autárquicas

Os candidatos socialistas às 17 câmaras da Área Metropolitana do Porto assinaram hoje um compromisso para implementar após as autárquicas, visando dar legitimidade eleitoral à instituição e influenciar a gestão dos fundos comunitários com uma agência na Comissão Europeia.

"Estamos muito confiantes de que o PS vai voltar a liderar a Área Metropolitana do Porto (AMP) nas próximas autárquicas e este compromisso é a base de um programa metropolitano que propomos implementar a partir de outubro, para dar à AMP legitimidade eleitoral própria e competências nas áreas social, económica, da mobilidade e ambiente", descreveu Manuel Pizarro, líder da Federação Distrital do PS/Porto e candidato do PS à autarquia portuense.

De acordo com o socialista, a criação de uma agência da AMP em Bruxelas, junto da Comissão Europeia (CE), pretende tornar os municípios "mais proativos" e com capacidade de "influenciar" a distribuição de fundos comunitários, atuando "já para financiar a ampliação da rede de metro".