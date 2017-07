Actualidade

O extremo do FC Porto Hernâni disse hoje estar satisfeito com o trabalho que tem sido desenvolvido e preparado para os desafios que estão para vir, durante o estágio que a equipa de futebol realiza no Algarve.

Hernâni, que se define mais "maduro" agora do que quando saiu do FC Porto, emprestado aos gregos do Olympiacos e ao Vitória de Guimarães, explicou ainda que o objetivo imediato é assimilar rapidamente as ideias do técnico Sérgio Conceição.

"Sabemos que cada treinador tem a sua maneira de pensar e o nosso não é exceção. As coisas têm vindo a correr bem, ele tem sido exigente connosco e temos trabalhado bem", disse em declarações ao Porto Canal.