Actualidade

O Sporting anunciou hoje o empréstimo do médio Francisco Geraldes ao Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Rio Ave Futebol Clube - Futebol SDUQ, Lda. para a transferência por empréstimo até final da época desportiva 2017/18 do jogador Francisco Geraldes", lê-se no sítio dos 'leões' na Internet.

Francisco Geraldes, de 22 anos e internacional sub-21, jogou toda a carreira no Sporting à exceção do início da época passada, quando foi cedido ao Moreirense.