Incêndios

O presidente da Câmara de Mação, distrito de Santarém, disse hoje que já arderam mais de 15 mil hectares, quase metade da área florestal do concelho, no incêndio que começou no domingo e se mantém ativo.

"Temos 40 mil hectares, estamos a falar de quase metade do concelho. O fogo ainda não acabou, com total sinceridade não sabemos onde é que pode parar e quando pode parar", disse Vasco Estrela aos jornalistas.

Hoje de manhã, o vice-presidente do município, António Louro, estimou que perto de 20 mil hectares tivessem ardido no concelho, referindo haver cinco a sete casas de primeira habitação destruídas.