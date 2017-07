Actualidade

O grupo da indústria automóvel francesa PSA (Peugeot e Citroen) anunciou hoje resultados líquidos recorde de 1.256 milhões de euros no primeiro semestre, bem como um crescimento do volume de negócios de 5% para 29.165 milhões de euros.

"Os resultados recorde do Grupo PSA foram alcançados graças aos nossos clientes, que tornaram um sucesso os nossos mais recentes lançamentos, bem como pelo empenho dos colaboradores do Grupo, focados na realização dos objetivos do plano 'Push to Pass'. A eficiência e a agilidade com que as equipas conseguiram superar as adversidades inspiram confiança na capacidade do Grupo PSA em lidar com os desafios que se aproximam", afirmou o presidente do conselho de administração do Grupo PSA, Carlos Tavares, em comunicado.

O texto destaca ainda perspetivas de mercado para 2017 de "um mercado automóvel em alta, na ordem dos 3% na Europa e de 5% na China, América Latina e Rússia".