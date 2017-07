Incêndios

A mulher suspeita de atear o incêndio florestal que deflagrou no domingo no concelho de Castelo Branco e afetou também Vila Velha de Ródão ficou em prisão preventiva, avançou à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Hoje de manhã, a PJ tinha divulgado que a mulher, de 50 anos e doméstica, foi detida pela Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR, por suspeita de "um crime de incêndio florestal em terreno povoado por pasto seco e pinheiros, com utilização de isqueiro".

A mesma fonte referiu à Lusa, durante a tarde, que depois de ouvida em primeiro interrogatório judicial para lhe serem aplicadas medidas de coação, a mulher ficou em prisão preventiva.