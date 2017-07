Actualidade

As reservas de petróleo dos Estados Unidos baixaram na semana passada em 7,2 milhões de barris e ficaram em 483,4 milhões, informou hoje o Departamento de Energia.

Apesar da descida, superior à que os analistas tinham antecipado (3 milhões de barris), as reservas mantêm-se em níveis muito elevados para esta altura do ano, de acordo com dados oficiais.

Depois de terem sido divulgados estes números, o preço do barril de petróleo do Texas para entrega em agosto aumentou 0,74 dólares para 48,63 dólares, no mercado nova-iorquino.