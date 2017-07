Incêndios

A associação e o sindicato de bombeiros profissionais (ANBP/SNBP) apelaram hoje a todos os bombeiros profissionais para que se disponibilizem junto dos seus quartéis para combaterem os incêndios da região centro.

O apelo é dirigido a todos os bombeiros municipais, sapadores e profissionais das associações humanitárias que se encontrem de folga ou de férias.

A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais estão a pedir a todos os bombeiros profissionais para que se disponibilizem, junto dos seus quartéis, para integrar as forças que seguem para combater os grandes incêndios do centro do país.