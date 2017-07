Actualidade

Os trabalhadores de uma lavandaria em Vialonga que foram hoje hospitalizados com irritação nas vias respiratórias estão "estáveis", adiantou o Hospital de Vila Franca de Xira.

"O Hospital Vila Franca de Xira informa que recebeu 11 utentes no seguimento da ocorrência desta tarde numa lavandaria em Vialonga e que estes se encontram estáveis, sem apresentar sintomatologia grave, tendo alta prevista no decorrer das próximas horas", lê-se numa nota enviada à Lusa, cerca das 18:00.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse à tarde à Lusa que as pessoas hospitalizadas eram mulheres com idades entre os 30 e 40 anos.