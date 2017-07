Actualidade

O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, admitiu hoje um agravamento da situação de seca em Portugal Continental, durante o próximo trimestre, por estar prevista pouca precipitação até ao fim do mês de outubro.

"Não temos nenhuma dúvida que a tendência é de agravamento", afirmou o governante, em declarações à agência Lusa, em Évora, no final de uma reunião com autarcas e técnicos de vários municípios do Alentejo afetados pela falta de água.

Citando uma informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o secretário de Estado disse que, no próximo trimestre, haverá "seguramente pouca precipitação, pelo menos, do ponto de vista previsional", o que "coloca algum risco".