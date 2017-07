Actualidade

Os trabalhadores da empresa de assistência em terra ('handling') Groundforce pediram hoje do Governo e a TAP "uma luz ao fundo do túnel" para os seus problemas, dando duas semanas para que sejam atendidas as suas reivindicações.

De acordo com indicações dadas à agência Lusa pelo representante do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), Fernando Henriques, foram debatidos no plenário desta tarde a "renovação do contrato de prestação de serviços entre a TAP e a Grounforce" e a questão da "atribuição de licenças de 'handling'".

O sindicato esteve hoje reunido com o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, e decidiu dar "mais algum espaço de manobra" à TAP e ao Governo para serem concretizadas as medidas que foram acordadas no verão de 2016 mas que ainda não foram colocadas em prática.