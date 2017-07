Actualidade

Os Estados Unidos anunciaram hoje sanções contra 13 venezuelanos, numa tentativa de dissuadir o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de avançar com as eleições para uma Assembleia Constituinte no domingo.

Os 13 venezuelanos, que viram os seus direitos de viajar para os EUA negados e alguns dos seus bens congelados, incluem membros do governo, das forças armadas, da polícia, da empresa petrolífera estatal (PDSVA) e membros da nova assembleia que pretende rescrever a constituição do país.

Esta é a terceira ronda de sanções imposta pela administração de Donald Trump, que planeia novas medidas, incluindo parar de comprar petróleo ao país, caso seja necessário.