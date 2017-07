Actualidade

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) teve um resultado líquido de 13 milhões de euros entre janeiro e junho, que compara com o prejuízo de 68 milhões de euros registado em igual período de 2016, revelou hoje o banco mutualista.

A melhoria do resultado teve por base a "recuperação dos resultados da atividade comercial (negócio 'core') e a melhoria da eficiência da estrutura operativa", lê-se no comunicado enviado pelo Montepio à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O produto bancário cresceu para 249 milhões de euros (contra 167 milhões de euros no primeiro semestre de 2016) e a margem financeira passou de 112 milhões de euros para 143 milhões de euros.