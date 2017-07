Actualidade

O aumento de capital de sete mil milhões de euros do Santander foi hoje concluído com uma procura 8,2 vezes superior à oferta, informou hoje o banco.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sandander nota que foram subscritas as 1.458.232.745 acções disponíveis, tendo sido solicitadas 10.634.428.367 ações adicionais.

Este aumento de capital teve por objetivo, referiu o Santander no começo mês, "reforçar e optimizar a estrutura de recursos próprios do banco" e fazer face à aquisição de 100% do Banco Popular.