Incêndios

Os incêndios que lavram nos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Coimbra são os que concentram mais meios da Proteção Civil, que hoje anunciou a existência de 12 feridos ligeiros devido aos fogos, a maioria por inalação de fumo.

"Destaco o incêndio da Sertã, que se iniciou no domingo, da parte da tarde, e que concentra já um total de 1.257 operacionais, com 356 veículos e dez meios aéreos que estão neste momento a atuar no terreno. Temos ainda um segundo incêndio no distrito de Castelo Branco, de Vale de Coelheiro, que está também muito ativo. Estas são duas ocorrências neste momento com muita atividade", explicou adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar, pelas 19:15.

O fogo que deflagrou na Sertã (distrito de Castelo Branco) alastrou aos concelhos de Proença-a-Nova, no mesmo distrito, e de Mação, no distrito de Santarém. Hoje à tarde, segundo a Câmara de Vila Velha de Ródão, passou também para este concelho.