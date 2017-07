Actualidade

A Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo (APAVT) interpôs uma providência cautelar contra uma decisão da Associação Internacional de Transportes (IATA) que obriga as agências a fazer os pagamentos de vendas de bilhetes de avião ao Deutsche Bank.

"No seguimento da comunicação enviada pela IATA, obrigando todas as agências IATA a fazerem o pagamento do BSP [vendas de bilhetes de avião] para uma conta sedeada no Deutsche Bank, na Alemanha, a APAVT interpôs uma providência cautelar no sentido de obter a suspensão da imposição da IATA", informou a associação em comunicado.

Para a APAVT, a decisão da IATA "reduz o prazo médio de pagamento acordado para o mercado nacional".