Actualidade

O Vitória de Guimarães venceu hoje o Sporting por 3-0, num jogo particular da pré-época futebolística disputado em Rio Maior, com golos do colombiano Estupiñan, do peruano Hurtado e do brasileiro Raphinha.

Estupiñan, aos 14 minutos, e Hurtado, aos 22, deram vantagem aos vimaranenses, que jogaram a partir dos 23 em superioridade numérica, com a expulsão do defesa central uruguaio Coates.

Raphinha, aos 85, selou o triunfo do Vitória de Guimarães, que prepara o embate da Supertaça Cândido Oliveira frente ao tetracampeão Benfica, a 05 de agosto, em Aveiro. O primeiro jogo oficial do Sporting está marcado para 06 de agosto, no terreno do promovido Desportivo das Aves, para a primeira jornada da I Liga.