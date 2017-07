Actualidade

O Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) vai assinar na quinta-feira contratos com 17 jovens médicos para reforçar a resposta assistencial daquele complexo hospitalar e universitário, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado do CHLN, estas novas contratações elevam para 51 novos médicos nos seus quadros neste primeiro semestre do ano, no quadro de um planeamento em curso "para o rejuvenescimento e reforço do quadro da carreira médica".

Este reforço do quadro médico do CHLN, visa, segundo o centro, "continuar a responder à crescente procura desta instituição", com o aumento da complexidade dos casos clínicos, o aumento da taxa de internamento em 96% e da taxa de crescimento nas suas urgências de 6% no primeiro semestre.