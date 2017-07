Incêndios

O incêndio que está a lavrar com intensidade em Mantela, concelho de Mação, a cerca de uma quilómetro do Centro de Saúde, aproxima-se esta noite do aglomerado urbano, empurrado pelo vento forte.

O presidente da Assembleia Municipal de Mação, Saldanha Rocha, disse à agência Lusa que a aldeia de Mantela foi evacuada na última hora, tendo sido retiradas cerca de 20 pessoas, devido a este incêndio que começou na terça-feira.

Esta aldeia "está na linha de fogo", acrescentou o autarca.