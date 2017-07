Actualidade

Os defesas Mathieu, Piccini e André Pinto estão lesionados, disse hoje fonte oficial do Sporting, após a derrota por 3-0 no jogo particular com o Vitória de Guimarães, em Rio Maior.

O defesa central francês Mathieu, a contas com mialgia no gémeo da perna esquerda, e o lateral italiano Piccini, que recupera de um traumatismo no joelho direito, ficaram hoje de fora das opções do treinador 'leonino', Jorge Jesus, depois de terem sido titulares no sábado, na vitória frente ao Mónaco (2-1).

Igualmente ausente esteve o defesa central André Pinto, que já tinha falhado o encontro de apresentação com os monegascos, devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, acrescentou a fonte do clube.