Incêndios

A frente de incêndio que esteve nas últimas horas muito perto de Mação, distrito de Santarém, cedeu ao trabalho dos bombeiros, que contaram com a ajuda da mudança do sentido do vento, segundo o autarca local.

"A frente de fogo cedeu ao trabalho dos bombeiros e a vila pôde ficar a salvo. Esperamos que não haja reacendimentos", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, acrescentando que, cerca das 00:00, existiam "alguns pontos críticos" perto da vila, como a aldeia de Mantela.

Nesta aldeia, a população foi retirada cerca das 21:00.