Incêndios

O incêndio que deflagrou na quarta-feira em São Mamede, na freguesia de Lorvão, concelho de Penacova, continua com "alguma intensidade", sem ameaçar povoações, e a mobilizar, pelas 01:50 de hoje, cerca de 500 operacionais.

As chamas tiveram origem num outro incêndio, que começou pelas 13:00 de quarta-feira, na zona de Paradela, igualmente na freguesia de Lorvão e concelho de Penacova (distrito de Coimbra), e quando este já estava prestes a entrar em fase de rescaldo - acabou por ser dominado pelas 23:30 de quarta-feira.

O segundo destes dois incêndios no concelho de Penacova surgiu, pelas 18:20, junto à Estrada Nacional (EN) 110, entre Foz do Caneiro e São Mamede, progredindo para sul em direção a Coimbra, Penacova e para a Serra do Carvalho, no concelho de Vila Nova de Poiares.