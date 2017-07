Incêndios

As autoridades de Nisa ativaram hoje de madrugada o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil para apoiar a população de "forma mais eficiente", perante um incêndio que é "uma incógnita", disse à Lusa a presidente da autarquia.

"A Comissão Municipal de Proteção Civil acabou de se reunir e deliberou por unanimidade nesse sentido. Foi necessário pôr em marcha as diligências porque nós agora temos de cuidar das pessoas, temos aldeias evacuadas, temos pessoas concentradas no pavilhão municipal (...) Não sabemos se o cenário de fogo vai continuar com a gravidade que agora observo. Apesar de termos reforço de meios, não temos neste momento uma estabilização do cenário", informou Idalina Trindade.

A presidente da Câmara de Nisa explicou a ativação do Plano Municipal de Emergência mobiliza "todas as áreas setoriais", sendo constituída "uma equipa multidisciplinar para articular diretamente, no sentido de requisitar apoios necessários ao socorro da população".