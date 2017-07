Actualidade

Cinco pessoas morreram afogadas no sul da Tailândia, no naufrágio do barco turístico em que viajavam para fazerem mergulho numas ilhas no golfo do Sião, informaram hoje fontes oficiais.

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira nas ilhas de Ngam e Kalok, em águas da província de Chumphon, a cerca de 400 quilómetros de Banguecoque.

O governador provincial, Narong Pollaiad, disse ao canal The Nation que a embarcação sofreu uma avaria durante uma tempestade e procurou abrigo naquelas ilhas, enquanto esperava por um reboque que a levaria ao porto.