Actualidade

A ministra dos Negócios Estrangeiros australiana instou hoje a China a fazer mais para conter o programa balístico e nuclear da Coreia do Norte e alertou para a possibilidade de um iminente novo teste com mísseis.

No início do mês, Pyongyang testou com êxito o primeiro míssil balístico intercontinental, capaz de alcançar alguns pontos dos Estados Unidos e do norte da Austrália.

Julie Bishop afirmou que a Austrália apoia a iniciativa dos Estados Unidos para que a China reveja a política de sanções contra a Coreia do Norte e assegurou que Pequim pode fazer muito mais, devido ao peso como principal parceiro comercial de Pyongyang.