Incêndios

Quase dois mil operacionais combatiam às 06:30 incêndios no distrito de Castelo Branco, Portalegre e Coimbra, sendo que o fogo da Sertã é o que mobilizava mais meios, 1.158, segundo a Proteção Civil.

De acordo com informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o incêndio que mais preocupa é o que lavra na Sertã, que começou no domingo e se estendeu aos concelhos de Proença-a-Nova e Mação, no distrito de Santarém (que chegou a ameaçar a sede do concelho e casas e que já está desde a madrugada de hoje em fase de rescaldo).

Este incêndio na localidade de Mosteiro de São Tiago, freguesia de Várzea dos Cavaleiros, concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, tinha, às 06:30 três frentes ativas e estava a ser combatido por 1.158 operacionais, com o apoio de 363 veículos.