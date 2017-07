Incêndios

Mais de 50 concelhos de dez distritos do continente estão hoje em risco 'máximo' de incêndio, incluindo a Sertã, que está a ser afetada por um fogo que mobiliza mais de mil operacionais, segundo o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mais de 50 concelhos dos distritos de Castelo Branco, Faro, Portalegre, Santarém, Coimbra, Leiria, Guarda, Vila Real, Viseu e Bragança estão hoje em risco 'máximo' de incêndio.

Entre estes estão os concelhos de Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Vila de Rei, Sertã, Oleiros e Covilhã, no distrito de Castelo Branco, onde continuam por dominar dois fogos, e Coimbra com um incêndio com cinco frentes ativas em Penacova.