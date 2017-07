Actualidade

Israel removeu uma passagem superior e barreiras instaladas junto da Esplanada das Mesquitas, cedendo aos pedidos de manifestantes muçulmanos, o que resultou em celebrações, na rua, por milhares de palestinianos, hoje.

Líderes muçulmanos disseram que vão decidir mais tarde se os fiéis vão poder voltar ao local sagrado para orações, pondo fim à crise.

O líder do Comité Supremo Islâmico, Ikrema Sabri, tinha dito anteriormente que os fiéis não podiam voltar ao templo até Israel remover as novas barreiras e câmaras instaladas após um ataque mortal no local.