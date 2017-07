Actualidade

Portugal tem 402 casos confirmados de hepatite A, num total de 425 notificados desde o início do ano, segundo o último balanço da Direção-geral da Saúde (DGS).

Há um mês, Portugal tinha 322 casos confirmados de hepatite A, num total de 378 notificados desde o início do ano.

De acordo com os dados do último balanço da DGS, este surto, que começou no início do ano e afeta outros países europeus, atingiu sobretudo homens (88%) e em mais de metade dos casos (52%) o contágio deu-se por contacto sexual.