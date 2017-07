Incêndios

O incêndio em Malhadal, no concelho de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, foi dado como dominado, de acordo com informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

De acordo com a Autoridade, o fogo em Malhadal, que tinha deflagrado às 20:28 de quarta-feira na freguesia de Proença-a-Nova e Peral foi dado como dominado hoje de manhã.

No local, encontram-se 182 operacionais, com o auxílio de 57 veículos e três meios aéreos.