Actualidade

Vila Nova de Foz Côa, Guarda, 27 jul (Lusa ) - O Museu do Côa recebeu 188.957 visitantes desde a abertura ao público, em 30 de julho de 2010, até ao final do primeiro semestre de 2017, e quer crescer, cativar turismo e servir uma estratégia de desenvolvimento regional.

Os dados foram avançados hoje, numa entrevista à agência Lusa, pelo presidente do Conselho Diretivo da Fundação Côa Parque, Bruno Navarro, por altura do sétimo aniversário do museu de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda.

O responsável adiantou que uma das metas a atingir a médio prazo passa por cativar os fluxos turísticos que procuram o canal fluvial do rio Douro e atraí-los para visitar a "arte do Côa", inserida em dois patrimónios mundiais reconhecidos pela UNESCO.