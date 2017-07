Actualidade

O primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven, anunciou hoje o afastamento dos ministros do Interior e das Infraestruturas na sequência do escândalo relacionado com a fuga de dados pessoais na posse de organismos públicos.

O ministro do Interior, Anders Ygeman, que segundo a imprensa não informou atempadamente o chefe do governo sobre a existência das fugas de informações e dados pessoais que se encontravam sob a tutela do ministério, foi afastado, disse Stefan Lofven em conferência de imprensa.

Anna Johansson, ministra que tutelava a agência pública de transportes, visada pelo escândalo, também foi afastada.