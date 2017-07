Incêndios

O grande fogo na Sertã, que alastrou depois aos concelhos de Proença-a-Nova e Mação, afetando os distritos de Castelo Branco e Santarém, foi dominado hoje de manhã, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

"O incêndio está de facto dominado, ficou dominado há alguns minutos atrás, portanto é uma boa notícia", declarou a adjunta de operações da ANPC Patrícia Gaspar, pelas 11:25 de hoje.

Segundo a responsável da Proteção Civil, todo o dispositivo de combate ao fogo vai manter-se no terreno "durante as próximas horas" para garantir "uma resposta permanente" a todas as situações que possam surgir em termos de reativações.