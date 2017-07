Actualidade

A associação das principais companhias aéreas europeias (A4E - Airlines for Europe) alertou hoje para os "enormes atrasos" provocados pelas filas, que chegam a quatro horas, nos controlos dos aeroportos de Portugal (em Lisboa), Espanha, França, Itália e Bélgica.

Em comunicado, a associação notou que milhares de voos foram recentemente adiados no espaço comunitário por os controlos estarem "significativamente" com menos pessoas para que sejam cumpridas as verificações fronteiriças a horas.

"Alguns passageiros perderam até os seus voos", lê-se na informação da A4E, lamentando que durante esta época alta de viagens, os passageiros sejam "vítimas do impacto desproporcionado da implementação dos novos regulamentos da União Europeia".