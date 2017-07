Actualidade

O valor médio da avaliação bancária aumentou 4,4% em junho, na comparação homóloga, para 1.112 euros/metro quadrado, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o último inquérito à avaliação bancária na habitação, no âmbito da concessão de crédito, o valor médio de avaliação bancária em Portugal fixou-se em 1.112 euros/m2, registando uma subida de 1 euro/m2 (0,1%) face a maio e um aumento de 4,4% (4,8% em maio) na comparação com junho de 2016.

Na comparação homóloga, os maiores crescimentos verificaram-se no Algarve (8%), Alentejo (5,4%) e Norte (5,3%), com a Região Autónoma da Madeira a registar o menor crescimento, com 1,9%.