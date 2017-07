Actualidade

A Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica (ENAB) foi hoje publicada, para entrar sexta-feira em vigor, ficando os compromissos de aumento de produção, consumo e exportação de produtos biológicos dependentes da disponibilidade financeira das entidades públicas.

O documento, publicado em Diário da República, define que a avaliação e eventual revisão da ENAB e do Plano de Ação para a produção e promoção de produtos agrícolas e géneros alimentícios biológicos "deve ter" lugar até ao final do ano de 2022.

No retrato do país, que consta daquele diploma, o Governo afirma que, não obstante o aumento registado nos últimos anos, nas áreas em modo de produção biológico, esta produção ocupa atualmente cerca de 240 mil hectares em Portugal, menos de 7% da superfície agrícola utilizada do país.