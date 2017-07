Actualidade

A situação de seca extrema agravou-se no interior do Alentejo na primeira quinzena de julho, mas a seca severa melhorou ligeiramente, sobretudo na região Norte de Portugal continental, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com fonte do IPMA, 78% do território estava no fim da primeira quinzena deste mês em seca severa e extrema, um valor um pouco mais baixo do que o registado no final de junho (80%).

Para este ligeiro desagravamento da seca severa contribuiu a precipitação na região Norte, sobretudo nas zonas de Montalegre e Cabril (distrito de Vila Real).