Incêndios

A intensidade com que o fogo da Sertã lavrou desde domingo e a energia libertada logo desde o início impediu nalgumas zonas o combate por terra, revelou a Proteção Civil, que aponta a secura da vegetação como um dos agravantes.

Segundo Patricia Gaspar, da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), "este ano, a secura dos combustíveis [vegetação] tem sido determinante. A isto junta-se o vento e o desordenamento", que tem dificultado ainda mais o combate às chamas nos últimos incêndios.

"Há pessoas a viver dentro das florestas, com silvas à porta", exemplifica a adjunta de operações da ANPC, para quem "a extrema energia que alguns fogos libertam logo no início impedem o ataque no terreno.